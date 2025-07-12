وكالات



أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن الشعب الفلسطيني يُظهر صمودًا أسطوريًا في وجه العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن خيارات المقاومة بشأن مفاوضات غزة محدودة، والمطروح أمامها حاليًا هو "الاستسلام".



وقال الهندي، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الوفد الفلسطيني المفاوض أبدى مرونة كبيرة في سبيل التوصل إلى اتفاق يفضي لوقف العدوان، إلا أن الجانب الإسرائيلي "توهم أن هذه المرونة تعني إمكانية القضاء على المقاومة".



وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لإجبار الفصائل الفلسطينية على القبول بـ40% فقط من مساحة قطاع غزة، وهو ما وصفه بـ"الاستنزاف السياسي والعسكري"، مضيفًا: "إسرائيل لا تستطيع التقدم أكثر، وإن فعلت فستواجه استنزافًا طويل الأمد، وهذا في صالحنا".

وأوضح أن ما يُطرح على طاولة المفاوضات هو اتفاق إطار يتضمن وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، بالإضافة إلى آلية واضحة لتوزيع المساعدات، مضيفًا: "لن نقبل بمصايد الموت ولا بالمحور المعروف باسم موراج".



وشدد نائب الأمين العام لحركة الجهاد على أن الاحتلال يمارس حربًا نفسية، لكنه لن ينجح في فرض اتفاق يؤدي إلى استسلام المقاومة، قائلًا: "الوقت ليس في صالح إسرائيل، ونحن لسنا جبناء لنقبل خرائطهم المفروضة".

