ارتفاع حصيلة مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة اليوم

وكالات

أفاد موقع "والا العبري، السبت، بإصابة 3 جنود إسرائيليين خلال معارك جنوبي غزة، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف قوات الاحتلال إلى 4 منذ صباح اليوم.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن أحد الجنود أُصيب بجروح متوسطة، فيما لحق باثنين آخرين إصابات طفيفة جنوبي القطاع، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم إصابة جندي بجروح متوسطة خلال معارك في شمال غزة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إلى وقوع "حدث أمني صعب" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، أكدت مصادر لقناة الجزيرة هبوط مروحية إجلاء إسرائيلية شمال غربي خان يونس، مع تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي شمالي المدينة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت أمس الجمعة بوقوع "حدث أمني صعب" شمالي قطاع غزة، بعد ساعات من تفجير المقاومة مبنى مفخخًا استهدف قوة إسرائيلية في خان يونس، مما أدى إلى مقتل وإصابة جنود.