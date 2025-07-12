موسكو - (د ب أ)

نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وذلك في إطار زيارته إلى بيونج يانج.

وقال لافروف، خلال لقائه كيم جونج أون: "يرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحر التحيات لكم ويؤكد تعهده فيما يخص جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف لافروف: "يتطلع الرئيس بوتين لاستمرار الاتصالات المباشرة معكم في المستقبل القريب".

بدوره وصف كيم جونج أون، زيارة لافروف، بأنها "تُمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بين موسكو وبيونج يانج".

وقال كيم، خلال لقائه مع لافروف: إن "زيارتكم، تمثل محطة مهمة للغاية في الارتقاء بعلاقاتنا المتميزة والقوية كحلفاء إلى مستوى جديد، كما أنها تمثل لحظة بالغة الأهمية في تطوير تعاوننا في مختلف المجالات".

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في كوريا الشمالية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين.

وتعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الشمالية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في أول يوليو/ تموز الجاري.

وكان كيم جونج أون، قد حضر في 24 يونيو الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان كالما السياحية، بحضور السفير الروسي لدى بيونج يانج، ألكسندر ماتسيجورا.