إعلام عبري: إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك غزة

وكالات

قال موقع "والا" العبري، إن جندي إسرائيلي أُصيب في شمال قطاع غزة وإن جنديين آخرين أُصيبا خلال معارك في جنوب القطاع.

وأفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم السبت، بوقوع حدث أمني صعب في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جهتها، أفادت مصادر للجزيرة بهبوط مروحية إجلاء إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبوقوع غارات جوية وقصف مدفعي شمالي خان يونس.

وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حدث أمني صعب جديد وقع شمالي قطاع غزة بعد ساعات من تفجير المقاومة مبنى مفخخًا في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس مما أسفر عن مقتل وجرح جنود.