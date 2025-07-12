براتيسلافا- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو اليوم السبت، إن بلاده تسعى إلى التوصل لحل بشأن الحصول على ضمانات ضد تأثير التوقف المعتزم في واردات الغاز الروسي وهو شرط لدعم حزمة الاتحاد الأوروبي الـ18 من العقوبات ضد روسيا، بحلول الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي للصحفيين في براتيسلافا إنه ناقش المسألة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس صباح اليوم السبت، ووصف المحادثات بأنها "صعبة للغاية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن سلوفاكيا تعارض خطط بروكسل بوقف عقود إمدادات الغاز مع روسيا تماما بداية من عام 2028.

وحذر فيكو في الشهر الماضي من أن الوقف التام لواردات الغاز الروسية سوف يضر بسلوفاكيا أكثر من روسيا.

جدير بالذكر أن سلوفاكيا لديها عقد إمداد مع شركة جازبروم الروسية حتى 2034. وتريد المفوضية الأوروبية إنهاء العقد على أساس " القوة القاهرة".

مع ذلك، حذر فيكو من أن هذا المبرر لن يصمد أمام محكمة التحكيم الدولية.وحين ذاك، سوف تتعرض سلوفاكيا لغرامات بقيمة المليارات.





