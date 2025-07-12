حكومة غزة: أكثر من مليون فلسطيني يعيشون جوعًا كارثيًا

أكثر من مليون فلسطيني يعيشون جوعًا كارثيًا

وكالات

حذر مكتب الإعلام الحكومي بغزة من أن خطر المجاعة يتفاقم والموت يهدد مئات الآلاف بينهم 650 ألف طفل وسط صمت دولي مخزٍ.

وقال الإعلامي الحكومي، إن مليون وربع يعيشون جوعًا كارثيًا ويعاني 96% من السكان مستوى حادًا من انعدام الأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن عدم توفر الماء النظيف في غزة واكتظاظ الملاجئ وحرارة الصيف قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.

وطالبت الأونروا برفع الحصار والسماح لها باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية بما في ذلك مستلزمات النظافة إلى غزة.

وأفادت باستشهاد 800 فلسطيني في غزة بالرصاص خلال بحثهم عن الطعام وسط حصار خانق، موضحة أن تراجع نقاط توزيع المساعدات من 400 إلى 4 فقط يفاقم معاناة المدنيين في القطاع.

وقالت الوكالة الأممية، إن إمدادات غذائية وطبية مُنقذة للحياة مهددة بالتلف بعد انتظارها دخول غزة لأكثر من 4 أشهر، مؤكدة أن الاتهامات بتحويل المساعدات إلى حماس "لم تُطرح رسميًا ولم تُثبت بأدلة".

وشددت الأونروا على أنه يجب التحرك فورًا لإنهاء الانتهاكات وتمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها في غزة، وعلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع ورفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى.