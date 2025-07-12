الضربات الروسية الليلية تركز على غرب أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية اليوم السبت، أن روسيا ركزت هجماتها الليلية المعتادة على الأجزاء الغربية من أوكرانيا.

وقال أندري سادوفي، عمدة لفيف الواقعة بغرب البلاد، في منشور على تيليجرام إن مبنى رياض أطفال تضرر وكذلك مباني سكنية.

وأضاف أن حريقا كبيرا اندلع في منطقة محطة السكة الحديد ولكن على حد المعلوم لا يوجد إصابات.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقت من روسيا وكانت تتجه غربا، وكان هناك قصفا أيضا في منطقة فولين.

وبحسب عمدة إيهور بوليشوك عمدة لوتسك عاصمة فولين، دُمر مبنى سكني بالكامل جراء انفجار، وتضررت النوافذ في المنازل المجاورة.

كما وقعت أضرار من الهجمات على شرق ووسط أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف إن خاركيف قُصفت أيضا بالطائرات المسيرة والقنابل الانزلاقية في الساعات الأولى من اليوم السبت مما أسفر عن إصابة شخصين.

وتضررت العديد من المباني السكنية في منطقة كيروفوهراد بجنوب كييف.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت نقلا عن سلاح الجو البولندي أن الدولة المجاورة نشرت طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي.

يشار إلى أن روسيا كثفت هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على الأراضي الأوكرانية منذ أول يونيو الماضي عندما شنت كييف هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة في شرق سيبيريا عسكرية في عمق الأراضي الروسية أسفرت عن تدمير قرابة 40 طائرة.