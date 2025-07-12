بي بي سي

خلُص تحقيق أولي في حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية منتصف يونيو الماضي، إلى أن مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي الطائرة انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف، قبل لحظات من تحطم الطائرة الذي أدّى إلى مقتل 260 شخصًا.

ولم يقدم التقرير الذي أصدره "مكتب التحقيق في حوادث الطائرات" الهندي أي استنتاجات حول المسؤول عن الكارثة، لكنه أشار إلى سؤال وجهه أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليُجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل.

وكانت طائرة من طراز "بوينج 787-8 دريملاينر" متجهة من أحمد آباد غربي الهند إلى العاصمة البريطانية لندن، عندما تحطمت وقُتل جميع ركابها البالغ عددهم 242 شخصًا باستثناء شخص واحد، بالإضافة إلى 19 شخصًا كانوا على الأرض، وذلك بعد ثوانٍ من إقلاعها.

وذكر مكتب التحقيق الهندي في تقريره المكون من 15 صفحة، أنه بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مُسجلة لها، "انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع التشغيل إلى الإيقاف واحدًا تلو الآخر بفارق زمني قدره ثانية واحدة".

وأضاف التقرير نقلًا عن التسجيل الصوتي من قمرة القيادة وقت وقوع الحادثة: "يُسمع أحد الطيارين وهو يسأل الآخر لماذا أوقف مفتاح الوقود. فيجيبه الآخر بأنه لم يفعل ذلك"، قبل أن تبدأ الطائرة بالهبوط بسرعة.

ثم عادت مفاتيح الوقود إلى وضع التشغيل وبدأ المحركان باستعادة طاقتيهما، في الوقت الذي أرسل فيه أحد الطيارين نداء استغاثة.

وسأل مراقبو الحركة الجوية الطيارين عن المشكلة، لكنهم سرعان ما شاهدوا الطائرة تهوي وتتحطم، حيث استدعوا فرق الطوارئ إلى موقع الحادث.

وأكد المكتب أن التحقيق جارٍ وأنه تم "طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية".

وكانت الطائرة تقل 230 راكبًا بينهم 169 هنديًا و53 بريطانيًا وسبعة برتغاليين وكنديًا واحدًا، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم. وأُصيب العشرات من الأشخاص على الأرض.

ونجا مواطن بريطاني بأعجوبة، وشوهد وهو يخرج من بين حطام الطائرة قبل أن يتلقى العلاج في المستشفى ويغادر.

وتداولت وسائل الإعلام ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر الطائرة وهي تقلع من مدرج المطار، ثم سرعان ما عادت للهبوط باتجاه الأرض، قبل أن تصطدم بمبنى كان يُستخدم كسكن للأطباء في كلية طبية، وتظهر على إثر التحطّم كرة من النار.

وأشار التقرير إلى أن أحد المحركات أُعيد تشغيله وعاد إلى وضعه الطبيعي، فيما أًعيد تشغيل المحرك الثاني لكن "دون التمكّن من إيقاف تباطؤه"، قبل أن تتحطم الطائرة.

وذكر التقرير كذلك أن خمسة مبانٍ على الأقل دُمرت عندما تحطمت الطائرة في منطقة سكنية مكتظة في أحمد آباد غربي الهند.

والطائرة المنكوبة هي من طراز "بوينج 787-8 دريملاينر"، وهو طراز أُطلق قبل 14 عامًا. ولم يتضمن التقرير الأولي أي إجراءات موصى بها لمشغّلي ومصنعّي الطائرة أو المحرك الذي تستخدمه.

وتُشغّل شركة طيران الهند أسطولًا يضم أكثر من 190 طائرة، منها 58 طائرة من نوع بوينج، وفقًا لموقعها الإلكتروني.