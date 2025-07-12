

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بالتقارير التي تفيد بوفاة أحد المواطنين الأمريكيين في الضفة الغربية، دون أن توضح ملابسات الحادث أو تكشف عن هوية المتوفى حتى الآن.

وجاء التصريح، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وكالات دولية، وسط توتر مستمر تشهده الأراضي الفلسطينية نتيجة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة.

وأكد متحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب، وأن السفارة الأمريكية في القدس تُجري اتصالات مع السلطات المعنية لجمع مزيد من التفاصيل حول الواقعة.