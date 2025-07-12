وكالات

اتهمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة مروعة" بعد اقتحامها المقبرة التركية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ونبشها عشرات القبور في محاولة للعثور على جثمان القيادي في كتائب القسام محمد الضيف.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاقتحام وقع فجر الخميس باستخدام دبابات وجرافات عسكرية، حيث قامت قوات الاحتلال بتجريف المقابر وسرقة جثامين الشهداء، في انتهاك وصفته بأنه "وحشي وإجرامي ويفتقر لأي أساس أخلاقي أو قانوني".

وبحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، فإن النبش تم بدعوى البحث عن قبر محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضافت الوزارة أن عمليات التجريف ترافقت مع تدمير مخيمات نازحين كانت قائمة بمحيط المقبرة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات التي كانت قد فرت إلى تلك المنطقة هربًا من القصف، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة في جنوب القطاع.

وأشارت إلى أن الاحتلال دمر بشكل كامل أو جزئي نحو 40 مقبرة من أصل 60 في قطاع غزة منذ بدء الحرب، معتبرة ذلك "استهدافًا ممنهجًا" للمقابر تحت ذرائع أمنية زائفة.

وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي، وخاصة المؤسسات القانونية والحقوقية، بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته، أحياءً وأمواتًا.