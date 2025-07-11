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أكسيوس: واشنطن تقترح تأجيل مناقشة الانسحاب الإسرائيلي من غزة

10:42 م الجمعة 11 يوليه 2025

غزة

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وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق في غزة لم تشهد أي تقدم يذكر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكداً أن الوفد الإسرائيلي لا يزال موجوداً في العاصمة القطرية الدوحة، في حين لم يتوجه المبعوث الأمريكي بعد إلى المنطقة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن إسرائيل ما زالت تطالب بإقامة منطقة عازلة بعرض يتراوح بين 2 إلى 3 كيلومترات في رفح، ومن كيلومتر إلى كيلومترين على باقي حدود قطاع غزة.

وكشف مصدر أمريكي أن واشنطن اقترحت في هذه المرحلة التركيز على قضيتين رئيسيتين، هما ملف الأسرى والمساعدات الإنسانية، دون التطرق حالياً إلى مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأشار المصدر إلى أن المقترح الأمريكي ينص على تأجيل مناقشة الانسحاب إلى ما بعد التوصل لاتفاقات نهائية بشأن القضايا الأخرى محل التفاوض.

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