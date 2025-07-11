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مصادر للجزيرة: خريطة الوفد الإسرائيلي بالمفاوضات تمهد للتهجير

08:54 م الجمعة 11 يوليه 2025

قوات الاحتلال في رفح

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وكالات

كشفت مصادر لقناة الجزيرة عن تفاصيل خريطة إعادة التموضع التي طرحها الوفد الإسرائيلي خلال المفاوضات، مشيرة إلى أنها تبقي كامل مدينة رفح تحت السيطرة الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، تشمل الخريطة أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا، وقرية أم النصر، ومعظم بيت حانون، إضافة إلى كامل بلدة خزاعة. كما تمتد المناطق التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها إلى عمق يصل في بعض المواقع إلى ثلاثة كيلومترات على طول حدود قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخريطة تمهّد لتنفيذ خطة تهجير واسعة، عبر تحويل رفح إلى منطقة تجميع للنازحين، تمهيدًا لترحيلهم إما إلى مصر أو عبر البحر.

كما تقترب المناطق المرسومة في الخريطة من شارع السكة في أحياء التفاح والشجاعية والزيتون بمدينة غزة، وتمتد إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة.

ووفق المعلومات، فإن الخريطة الإسرائيلية تستولي على ما يقارب 40% من مساحة القطاع، ما من شأنه منع نحو 700 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم، ودفعهم للبقاء في مراكز إيواء بمدينة رفح.

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