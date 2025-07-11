أمريكي يقطع رأس والده ويعرضها على منصة يوتيوب

(أ ب)

أدانت محكمة أمريكية رجلا من ولاية بنسلفانيا اليوم الجمعة، بارتكاب جريمة قتل بعدما نشر مقطعا مصورا بالفيديو لرأس والده المقطوع على منصة بث الفيديوهات يوتيوب.

وأعلن القاضي ستيفن إيه كور، من مقاطعة باكس، إدانة جاستن دي مون 33 عاماً بقتل والده بالرصاص في يناير 2024 بمنزلهما في ضاحية ليفيتاون بفيلادلفيا.

وقال الادعاء العام إن مون أطلق النار على والده مايكل إف مون 68 عاماً، بمسدس اشتراه حديثاً، ثم قطع رأسه بسكين مطبخ ومنجل.

وبقي مقطع الفيديو ومدته 14 دقيقة منشوراً على منصة يوتيوب لعدة ساعات قبل إزالته.

وأدلى مون بشهادته خلال المحاكمة، قائلا إنه أطلق النار على والده أثناء محاولة اعتقاله بتهمة تصريحات كاذبة وخيانة، لكن والده قاومه فاستخدم السلاح ضده.

وأضاف أنه قطع الرأس "لإرسال رسالة" إلى العاملين بالحكومة الاتحادية للاستجابة لطلباته التي تضمنت مطالبتهم بالاستقالة من بين طلبات أخرى.

وتم القبض على مون في اليوم ذاته، بعد تسلقه سياج " فورت إنديان تاون جاب"، المقر الرئيسي للحرس الوطني بالولاية.

واتهمه المدعون بالتحريض على الإطاحة بالحكومة الأمريكية.

وقالت السلطات إنها عثرت معه لدى اعتقاله على جهاز يو إس بي يحتوي على صور لمبان حكومية وتعليمات لصنع متفجرات.

كما عُثر على كتابات له نشرها على شبكة الإنترنت تعود لسنوات، تحتوي على خطاب كراهية عنيف ضد الحكومة.