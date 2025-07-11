موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية:" نتيجة العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدةزيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "في الفترة من 5 إلى 11 يوليو الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية البالستية الأسرع من الصوت، وطائرات مسيرة هجومية، ضربت منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم تشغيلها والمطارات العسكرية، ومواقع التجميع والتخزين للطائرات والقوارب المسيرة، ومستودعات الوقود والمعدات العسكرية التقنية، والمراكز الإقليمية لتجنيد القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.