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حماس: تصريحات نتنياهو تؤكد النوايا الخبيثة لعرقلة الاتفاق

10:56 م الخميس 10 يوليو 2025

حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل لصفقة شاملة، تؤكد النوايا الخبيثة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضافت الحركة: "عرضنا سابقا التوصل لصفقة شاملة لتبادل الأسرى ووقف العدوان وانسحاب شامل لكن نتنياهو رفض وما زال يراوغ".

وتابعت: "نواصل تعاملنا الإيجابي في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتدفق المساعدات".

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حماس نتنياهو تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عائلات الأسرى تبادل الأسرى
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