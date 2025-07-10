دوجاريك: الأمم المتحدة أدخلت أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يوما

وكالات

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة أدخلت وقودا إلى غزة أمس وهي أول شحنة من نوعها منذ 130 يوما.

وأضاف أن كمية الوقود التي دخلت غزة لا تكفي لتغطية احتياجات الطاقة ليوم واحد والوقود لا يزال ينفد.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فورا مع بداية وقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو: "إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك الحركة خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال".