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نتنياهو: إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيكها خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال

08:19 م الخميس 10 يوليو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فورا مع بداية وقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو: "إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك الحركة خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال".

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بأنه لا يستطيع تأكيد إتمام صفقة التبادل، لكنه يعتقد أن إسرائيل باتت قريبة من تحقيق ذلك.

وقال نتنياهو: "نحن نتقدم خطوة بخطوة، وستكون لدينا أخبار طيبة".

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