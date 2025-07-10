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اليونيسف: قتل عائلات تحاول الوصول إلى المساعدات أمر لا يمكن تبريره

07:45 م الخميس 10 يوليه 2025

منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف

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وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن قتل عائلات تحاول الوصول إلى مساعدات منقذة للحياة في غزة أمر لا يمكن تبريره.

وأضافت أن نقص المساعدات يعني أن الأطفال يواجهون خطر المجاعة وارتفاع عدد الذين يعانون من سوء التغذية.

وتابعت أنه يجب أن تتوقف المعاناة وموت الأطفال والمدنيين في غزة فورا.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن قصفت نقطة طبية كانت تقدم مساعدات غذائية وعلاجية للأطفال والنساء، ما أدى إلى استشهاد 15 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء، إلى جانب إصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.

وأفاد "المكتب الإعلامي الحكومي في غزة" بأن الغارة استهدفت بشكل مباشر نقطة إنسانية في منطقة دوار الطيارة، أثناء توزيع مكملات غذائية للأطفال، معتبرًا أن الاستهداف تم بشكل متعمد وفي توقيت يشهد تجمعًا لعدد كبير من الأمهات والأطفال المرضى.

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