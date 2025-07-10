مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة حرقا غربي الجزائر

(د ب أ)

لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم، اليوم الخميس، جراء حريق شبّ بمسكنهم ببلدة بني صميل في ولاية تلمسان، التي تقع على مسافة 600 كيلومتر غربي الجزائر.

وكشفت صحيفة "الخبر" في موقعها الالكتروني أن الضحايا هم الأب والأم وثلاث بنات وشقيقهن، مبرزة أن التحريات الأولية ترجع أسباب الحادث إلى تسرب للغاز داخل المسكن قبل اندلاع الحريق، الذي أدى إلى تفحّم بعض الضحايا.

وأشار ذات المصدر تدخل مواطنين بوسائلهم الخاصة لمحاولة إخماد الحريق وإنقاذ الضحايا لكن دون جدوى.