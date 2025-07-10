وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي في بيان، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في العدوان والانتهاكات الجسيمة للاتفاق الذي بينه وبين الدولة اللبنانية بتشجيع ودعم أمريكي.

وأشار الحوثي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى ومعه الأمريكي إلى فرض معادلات وشروط جديدة خارج الاتفاق لتجريد الشعب اللبناني من عنصر قوته، مشددا على ضرورة الثبات رسميا في لبنان على الرفض التام لكل الإملاءات التي يسعى الأمريكي والإسرائيلي من خلالها إلى تجاوز الاتفاق ونقاطه.

وأوضح الحوثي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القتل والغارات الجوية من جنوب لبنان إلى شماله ويواصل التوغل في الأراضي السورية ويجرف ويهدم المنازل.