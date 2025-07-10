وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي في بيان، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم بيوت الفلسطينيين في القدس وتهجيرهم من أحيائها وإقامة بؤر استيطانية في المدينة ومحيطها.

وأكد الحوثي، أن عمليات المجاهدين في قطاع غزة بمختلف فصائلهم تعكس ثباتهم العظيم في مواجهة أربع فرق عسكرية، مشيرا إلى أن كمين بيت حانون منتصف ليل الاثنين الماضي تتجلى فيه قمة الإبداع القتالي المقاوم والأداء الجهادي الفعال.

كانت وسائل إعلام عبرية، أفادت مساء الاثنين، بمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في ما وصفته بأنه "حدث أمني صعب واستثنائي" في منطقة بيت حانون شمال غزة، موضحة أن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية ما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة آخرين.

وعلّق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحادث، قائلا: "إنه صباح صعب عقب مقتل جنود ضحّوا بأنفسهم في معركة الحسم ضد حماس وتحرير أسرانا"، وفق تعبيره.