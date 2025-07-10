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فيديو.. زوجة ماكرون تحرجه مجددا في بريطانيا بعد صفعة الطائرة

05:06 م الخميس 10 يوليو 2025

زوجة ماكرون

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد، يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزوجته بريجيت ماكرون، وذلك بعد أن رصدت الكاميرات لحظة بدت فيها السيدة الأولى وكأنها تتجنب إمساك يد زوجها خلال مناسبة رسمية جمعتهم بالعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا.

ووفقًا لما تداوله النشطاء، ظهرت بريجيت في الفيديو وهي تسير متقدمة على ماكرون، وعندما حاول الرئيس الفرنسي الإمساك بيدها، بدا وكأنها تراجعت وتجاهلت يده، متابعة سيرها دون أن تلتفت إليه.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة مقطعًا آخر يعود للحظة نزول بريجيت من الطائرة، حين مد ماكرون يده لمساعدتها، لكنها اختارت النزول بمفردها دون تفاعل معه.

كما استُحضر أيضًا فيديو شهير من مارس الماضي، أظهر لحظة دفع بريجيت وجه زوجها بيديها عند باب الطائرة.

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زوجة ماكرون بريطانيا صفعة الطائرة
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