مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار وطعن بالضفة الغربية

(وكالات)

قُتل مستوطن إسرائيلي، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار وطعن نُفذت قرب مركز تجاري في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وقعت العملية في ساحة انتظار السيارات التابعة للمجمع التجاري، حيث استهدف المهاجمان الإسرائيلي بسلاح ناري وأداة حادة، مشيرة إلى أن أحد المنفذين استخدم سلاح القتيل ضده.

على جانب آخر، استُشهد منفذا العملية، وهما شابان فلسطينيان، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال ومستوطنون النار عليهما في المكان.

وأفادت "نجمة داوود الحمراء" أن القتيل، وهو في العشرينات من العمر، كان فاقدًا للوعي دون نبض أو تنفس عند وصول الطواقم الطبية، وتم إعلان وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

وفي أعقاب العملية، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على المنطقة، ونشرت تعزيزات كبيرة من الشرطة والجيش في الموقع، كما أغلقت مداخل بلدات فلسطينية مجاورة من بينها حلحول وبيت لحم وتقوع.