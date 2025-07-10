إعلان

فون دير لاين تنجو من تصويت بحجب الثقة في البرلمان الأوروبي

03:34 م الخميس 10 يوليه 2025

أورسولا فون دير لاين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ستراسبورج - (أ ب)

نجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من اقتراح بحجب الثقة حيث لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في التصويت في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس.

وكان الاقتراح يشمل مزيجا من المزاعم ضد فون دير لاين بما في ذلك رسائل نصية بينها وبين رئيس شركة فايزر المصنعة للقاحات خلال جائحة كوفيد-19، وإساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي، والتدخل في الانتخابات في ألمانيا ورومانيا.

ولكنه قوبل باعتراض 360 نائبا في جلسة مكتملة النصاب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، وموافقة 175 نائبا فقط وامتناع 18 نائبا عن التصويت.

ولم تكن فون دير لاين حاضرة خلال التصويت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أورسولا فون دير لاين حجب الثقة رئيسة المفوضية الأوروبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز