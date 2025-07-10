الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

صنعاء - (د ب أ)



أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن جوريون" في إسرائيل، بصاروخ باليستي.



وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان متلفز، "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار".



وأضاف أن "العملية العسكرية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، ودوت صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة، ودفعت ملايين الصهاينة إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في مطار اللد".



وأشار إلى أن " العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة".



وجدد سريع التأكيد على استمرار قواتهم في تطوير قدراتها وإمكاناتها "وبما يعزز من دورهم في هذه المعركة دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم".



وأردف بالقول"نعمل على توسيع عملياتنا الإسنادية بالضربات الصاروخية على الأهداف العسكرية والحيوية في فلسطين المحتلة وكذلك ما يتعلق باستمرار الحصار البحري" ، مؤكدا استمرار عملياتهم العسكرية "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وتسبب بتفعيل الإنذارات في بعض المناطق.



وصعد الحوثيون عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل والسفن التجارية المتوجهة إليها في البحر الأحمر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ما يهدد بعودة توسع العمليات العسكرية بين الجانبين.





