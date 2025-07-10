ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 3 دول عربية

بي بي سي

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعة جديدة من الرسائل إلى خمسة شركاء تجاريين الأربعاء من بينهم الجزائر وليبيا والعراق، محدّدًا فيها تعرفات جمركية، فيما تسعى واشنطن إلى إبرام مجموعة واسعة من الصفقات التجارية.

ونصّت هذه الرسائل التي وجّهت إلى الفلبين وبروناي والجزائر وليبيا والعراق على رسوم جمركية تتراوح بين 20 و30 %.

وكما هي الحال مع الدفعة الأولى من الرسائل التي نُشرت الإثنين، لا تختلف نسبة التعرفات كثيرًا عن تلك التي أعلن عنها بداية في أبريل، حتى لو كان بعض الشركاء قد تلقّى نسبًا أدنى بكثير هذه المرّة.

وكان ترامب قد أقرّ زيادات جمركية بنسبة 10 % على القسم الأكبر من الواردات إلى الولايات المتحدة، ثم أعلن عن رسوم أعلى لبلدان كثيرة قبل أن يعلّق العمل بها.

وكان من المفترض أن ينتهي تعليق العمل بالتعريفات الجديدة في التاسع من يوليو، لكن المهلة مُدّدت إلى الأول من أغسطس.

وباتت الدول المهدّدة بزيادات جمركية أمريكية تتلقّى رسائل تحدّد فيها التعرفات الجمركية لبضائعها.

وأتت رسائل ترامب الجديدة مماثلة تقريبًا لتلك التي صدرت مطلع الأسبوع، مبرّرة التعريفات بأنها رد على القيود التجارية "البعيدة كل البُعد للأسف من أن تكون متبادلة".

ودعت البلدان إلى تصنيع سلع في الولايات المتحدة لتفادي الرسوم، مع التهديد بالتصعيد في حال تمّ الرد بالمثل على هذه التدابير.

وبالإضافة إلى الزيادات الجمركية على سلع من دول مختلفة، أقرّ ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير رسومًا على الفولاذ والألمنيوم والسيارات.

كما أعلن صباح الخميس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الواردات الأمريكية من النحاس، ابتداءً من الأول من أغسطس.

التبادل التجاري بين أمريكا والدول العربية الثلاث

بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وأمريكا في عام 2024 نحو 9 مليارات دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، وحققت بغداد فائضًا تجاريًا كبيرًا مع واشنطن يبلغ نحو 5.7 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل الأمريكي التجاري مع الجزائر عام 2024 نحو 3.5 مليار دولار، ويميل الميزان التجاري إلى صالح الجزائر بفائض 1.5 مليار دولار.

فيما وصل حجم التبادل التجاري بين ليبيا وأمريكا في عام 2024 إلى نحو ملياري دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح طرابلس بنحو 1.4 مليار دولار.

الجزائر وليبيا هما ثاني بلدين مغاربيين، يفرض عليهما ترامب رسومًا جمركية بقيمة 30 %، وذلك بعد أيام من فرض إجراء مماثل بنسبة 25 % في حق تونس.

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ترامب يدعو العراق إلى فتح أسواقه أمام المنتجات الأمريكية

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على جميع المنتجات العراقية التي تدخل الأسواق الأمريكية، بدءًا من الأول من أغسطس 2025، في إطار تصحيح ما وصفه بـ"عجز تجاري كبير" سببه سياسات العراق الجمركية وغير الجمركية.

وأكد ترامب في رسالة له أن بلاده قررت مواصلة علاقتها التجارية مع العراق، لكنها اشترطت أن تكون "أكثر توازنًا وعدلًا"، متهمًا بغداد بعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل طوال السنوات الماضية.

الرئيس الأمريكي أوضح أن الرسوم الجديدة لن تشمل الشركات العراقية التي تقرر بناء أو تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن إدارته ستعمل على تسريع منح الموافقات لتلك المشاريع "بشكل مهني وسريع وفي غضون أسابيع".

وأضاف ترمب أن أية زيادة عراقية محتملة في التعرفة الجمركية ستقابلها زيادة مماثلة فوق نسبة الـ30 % التي قررتها واشنطن، مشددًا على أن "هذه الرسوم ضرورية لمعالجة سنوات من السياسات التجارية غير المتوازنة".

واختتم رسالته بالتأكيد على استعداد بلاده لتعديل هذه الرسوم "صعودًا أو هبوطًا" بناءً على طبيعة العلاقة المستقبلية مع العراق، داعيًا بغداد إلى فتح أسواقها التجارية المغلقة أمام المنتجات الأمريكية.

ترامب يفرض رسومًا على البرازيل دفاعًا عن بولسونارو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 50 % على الواردات البرازيلية اعتبارًا من الأول من أغسطس وذلك بسبب الملاحقات القضائية التي يتعرّض لها الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والتي اعتبرها ترامب "حملة مطاردة شعواء".

وفي رسالة بعث بها إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إن "الطريقة التي تعاملت بها البرازيل مع الرئيس السابق بولسونارو (...) هي وصمة عار عالمية"، مشدّدًا على وجوب "أن تنتهي على الفور حملة المطاردة الشعواء هذه".

وفور نشر رسالة ترامب تراجعت قيمة الريال البرازيلي بنسبة 2 % مقابل الدولار لتبلغ 5.56 ريالًا للدولار الواحد.

وفي رسالته، اتّهم الرئيس الأمريكي أيضًا البرازيل بشنّ "هجمات خبيثة على الانتخابات الحرة وحرية التعبير الأساسية للأمريكيين"، مشيرًا على وجه الخصوص إلى محاولات قامت بها المحكمة العليا البرازيلية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة نشر معلومات مضلّلة عبر هذه المنصات.

وبشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي يعتزم فرضها، كتب ترامب "اعتبارًا من الأول من أغسطس، سنفرض تعرفة جمركية بنسبة 50 % على أي منتج برازيلي يدخل إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعريفات القطاعية".

وحذّر الرئيس الجمهوري من أن "المنتجات التي تمرّ عبر دولة أخرى لتجنّب هذه الرسوم الإضافية ستخضع لتعريفات جمركية أعلى".

كما هدّد ترامب في رسالته من أن "أي إجراء انتقامي قد تُقدم عليه برازيليا سيؤدّي إلى زيادة الرسوم الأمريكية بنفس المقدار".

وكان ترامب دعا الإثنين السلطات البرازيلية إلى "ترك بولسونارو وشأنه"، معتبرًا أن "الرئيس السابق اليميني المتطرف يتعرّض في بلده لحملة مطاردة شعواء".