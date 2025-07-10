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وزير الخارجية الألماني يطالب إسرائيل بتوفير احتياجات الفلسطينيين

09:53 ص الخميس 10 يوليو 2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

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برلين- (د ب أ)

قبل اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إسرائيل "بوقاية الفلسطينيين في قطاع غزة من المجاعة وتوفير احتياجاتهم".

وقال فاديفول قبل محادثاته مع ساعر ووزيرة الخارجية النمساوية بياته ميانل-رايزنجر في العاصمة النمساوية فيينا: "هذا واجب إسرائيل. يجب منح منظمات الإغاثة الدولية وصولا فوريا وشاملا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان".

وأكد فاديفول أن الفلسطينيين بحاجة إلى مستقبل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية - ولكن بدون حماس - من أجل سلام دائم، مشددا على ضرورة ألا تتكرر مجزرة من جانب حماس كتلك التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، مشددا على ضرورة أن تلقي حماس سلاحها في النهاية وتُطلق سراح جميع الأسرى، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مواطنون ألمان محتجزين كأسرى في قطاع غزة، وقال: "لذلك، سنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في التوسط لوقف إطلاق النار".

وأثارت خطط إسرائيلية لبناء مخيم لإيواء 600 ألف فلسطيني نازح داخل قطاع غزة في جنوب القطاع جدلا واسعا مؤخرا. ووفقا لتقارير إعلامية، من المقرر بناء المخيم خلال فترة وقف إطلاق النار المخطط لها لمدة 60 يوما، وسيديره شركاء دوليون. وسيتولى الجيش الإسرائيلي تأمين المنطقة المحيطة. وسيُستخدم المخيم أيضا لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين.

وقبل الاجتماع مع نظيرته النمساوية ماينل-رايزنجر، أكد فاديفول أن كلا البلدين لديهما أيضا مهمة واضحة "تنبع من مسؤوليتنا التاريخية، وهي المكافحة المشتركة ضد معاداة السامية"، مضيفا أنه يتعين على مجتمعي البلدين "مواجهة الكراهية والعنف والتحيز من جديد يوميا حتى لا تجد معاداة السامية مكانا لها".

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