ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس للولايات المتحدة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "بعد حصولي على تقييم شامل لوضع أمننا القومي، أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارا من الأول من أغسطس 2025".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بحاجة للنحاس في إنتاج أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخيرة، والبطاريات، وأنظمة الرادار، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والأسلحة فرط صوتية، وفي بناء مراكز معالجة البيانات.

وأضاف: "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداما من قبل وزارة الدفاع".

وخلال ذلك، أعرب ترامب عن رأيه بأن فرض رسوم على واردات النحاس من شأنه أن يصحح الأخطاء التي ارتكبتها إدارة سلفه الرئيس السابق جو بايدن، متهما إياه بـ"السلوك المتهور والغباء".

ويرى ترامب أن فرض رسوم جمركية 50% على النحاس، سيؤدي إلى تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن الضروري للسيارات الكهربائية والعتاد العسكري وشبكة الكهرباء والعديد من السلع الاستهلاكية، وفقا لروسيا اليوم.