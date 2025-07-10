وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نتنياهو عملية "مطرقة منتصف الليل"



وكالات

بحث وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العملية العسكرية "مطرقة منتصف الليل" التي وصفت بالناجحة، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشاد هيجسيث، خلال اللقاء، بشجاعة القوات الأمريكية التي نفذت العملية، والتي أنهت حرب الأيام الاثني عشر، مؤكدا التزام بلاده، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم أمن إسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأعرب الجانبان عن أملهما في موافقة حركة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أهمية عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب، وفقا لسكاي نيوز.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم"، قد أفادت الأربعاء، بأن طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية تمديد زيارته الحالية إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتشمل عطلة السبت.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التمديد يأتي خلافا للجدول الزمني الأصلي الذي كان يقضي بعودة نتنياهو إلى تل أبيب الخميس.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك احتمالا لعقد اجتماع ثالث بين نتنياهو وترامب، غير أن موعد اللقاء لم يحدد حتى الآن.

وعقد نتنياهو ترامب اجتماعيات يومي الاثنين والثلاثاء، حيث استمر الاجتماع الثاني نحو ساعة ونصف وتركز على تطورات الأوضاع في غزة.