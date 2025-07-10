منذ فجر الأربعاء.. استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في مختلف مناطق غزة



وكالات

بلغت حصيلة الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، أكثر من 100 شهيد بجانب أعداد من المصابين.

وفي أحدث جرائم الاحتلال، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلين وأصيب عدد آخر جراء استهداف منزل مأهول بالسكان في المخيم الغربي غربي خان يونس.

كما استشهد فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين في سوق النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء بينهم 3 أطفال وأصيب مجموعة من الفلسطينيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خياماً تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، وفقا للغد.

وفجر اليوم الخميس، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية طوال ساعات الليل، إذ شهدت منطقة بطن السمين جنوب خان يونس إطلاق نار كثيف من المروحيات الإسرائيلية، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها بكثافة باتجاه وسط مدينة خان يونس، وقصف طيران الاحتلال مناطق شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 57680 شهيدا و137409 إصابات منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي سياق مصتل، هدد نقص إمدادات الوقود بغرق الأطباء والمرضى في أكبر مركز طبي بغزة في الظلام قريبا، وهو ما يقول الأطباء إنه قد يتسبب في إصابة مستشفى الشفاء بالشلل التام مع استمرار إسرائيل في حملتها العسكرية.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن التهديدات ليست قذيفة ولا صاروخا، بل حصار يمنع دخول الوقود ليحرم هؤلاء من حقهم في العلاج ويحول المستشفى إلى مقبرة صامتة، وفقا للغد.

وأضاف: "في قلب مدينة غزة، حيث ينهش الموت كل شيء، يشهد مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، ساعات فاصلة بين الحياة والموت".

ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المتواصل عددا كبيرا من المستشفيات في قطاع غزة، وأجهزت على القطاع الصحي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بوقوع أكثر من 600 هجوم على المرافق الصحية منذ بدء الصراع، وقالت إن القطاع الصحي في غزة يعاني من الانهيار، مع نقص الوقود والإمدادات الطبية، ووصول الضحايا بأعداد كبيرة بشكل متكرر.

وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن نصف المستشفيات العامة البالغ عددها 36 مستشفى في غزة تعمل بصورة جزئية.