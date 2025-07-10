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وسط دوي صفارات الإنذار.. سماع سلسلة انفجارات قوية في كييف

03:40 ص الخميس 10 يوليه 2025

انفجارات في كييف

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، سماع دوي سلسلة انفجارات قوية في العاصمة كييف وسط دوي صفارات الإنذار.

قالت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية: "تعرضت كييف لسلسلة انفجارات عنيفة أثناء دوي الإنذار الجوي".

كانت وسائل إعلام أوكرانية قد أشارت سابقاً إلى عدة موجات من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية.

ونقلت القناة التلفزيونية أن "سلسلة انفجارات قوية هزت كييف".

وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المنشآت المدنية، تقوم القوات الروسية بشكل منتظم باستهداف مواقع تمركز الأفراد والمعدات والمرتزقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية بما في ذلك منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً أن الجيش لا يستهدف المنازل السكنية أو المؤسسات الاجتماعية، وفقا لروسيا اليوم.

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