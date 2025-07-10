تستهدف 22 كيانا.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران

وكالات

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على إيران، في خطوة تصعيدية تستهدف برنامجها النووي وشبكة تمويل الجماعات المسلحة التي تدعمها طهران.

وأعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) صنّف 22 كياناً موزعاً بين هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى، لتورطها في تسهيل عمليات بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، فإن فيلق القدس يعتمد على شركات واجهة خارجية تُستخدم لتحويل مئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط الإيراني، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية وتحويل الأموال لدعم أنشطته.

وأوضح البيان أن مصافي النفط التي تشتري الخام الإيراني تقوم بتحويل المدفوعات إلى هذه الكيانات الوسيطة، التي بدورها توزع الأموال عبر حسابات أخرى تخضع لسيطرة فيلق القدس، مما يساهم في تمويل برامج الأسلحة الإيرانية ودعم الميليشيات والوكلاء المرتبطين بطهران في الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود واشنطن لقطع قنوات التمويل غير الشرعي الذي تستخدمه إيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي.