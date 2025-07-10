وكالات

أثارت آداة الذكاء الاصطناعي "جروك" المدمجة في منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حالة من الجدل بعد أن قدم عدّة ردود اعتبرها كثيرون "معادية للسامية"؛ إذ امتدح الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.

إلى جانب ذلك، قدمت الأداة الذكية عبر سلسلة من التغريدات تضمنت محتوى معاد لليهود، كما شكّكت في مساهمات "المجتمع اليهودي".

وجاءت الواقعة بعد تحديث أطلقته شركة "إكس أيه آي" نهاية الأسبوع الماضي، من أجل تحسين دقة وحيادية الأداة عقب انتقادات واجهتها النسخ السابقة وصفتها بأنها "منحازة".

لكن، سرعان ما تداول مستخدمو الأداة أمثلة لهذه الردود التي أثارت الجدل، حيث ركّز "جروك" في ردوده على "أنماط" ترتبط بألقاب يهودية مثل "شتاينبرج" متهما إياها بأنها مسؤولة عن "نشاط يساري متطرف" ضد البيض.

وفي رد على سؤال حول كيفية التعامل مع "الكراهية ضد البيض"، قال "جروك" إن الزعيم النازي الراحل "أدولف هتلر" هو الحل الأمثل لذلك.

لاحقا، قدمت شرطة "إكس أيه آي" اعتذارا عن هذه الردود، مشيرة إلى أنها أوقفت وحظرت المحتوى المشابه من خلال تفعيل آلية فلترة مسبقة قبل تقديم الردود، موضحة كذلك أن فريقها التقني يعيد تدريب الأداة من جديد فضلا عن ضبط خوارزمياته لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

إلى جانب ذلك، فرضت السلطات التركية، حظرا جزئيا على آداة الذكاء الاصطناعي "جروك" المدمجة بمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ بسبب ردود اعتبرتها أنقرة مهينة للرئيس رجب طيب أردوغان ومؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وفق وكالة "رويترز" البريطانية.

وبعد شكوى رسمية، أصدرت محكمة تركية قرارا بحظر التطبيق نتيجة انتهاكه قوانين الدولة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن تطبيق الدردشة الذّكي في منصة "إكس"، يقدم ردودا تتضمن إساءة إلى الرئيس أردوغان وكمال أتاتروك، عند طرح أسئلة باللغة التركية.