ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن هناك فرصة جيدة للوصول إلى تسوية ما بشأن غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومسؤول قطري كبير في البيت الأبيض، مساء أمس.

وأشارت القناة العبرية نقلا عن مصادر، إلى أن اللقاء "المتوتر" تناول الخلافات حول مسألة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت المصادر، أن ويتكوف والمسؤول القطري أوضحا أن الخريطة التي قدمتها إسرائيل "غير مقبولة" ومن شأنها عرقلة جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق.

وأكد المسؤول القطري، أن حماس لن توافق على اتفاق يتضمن انسحاب محدود كما تقترح إسرائيل، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى انهيار المفاوضات.

كذلك، شدد ويتكوف على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة الانسحاب الإسرائيلية التي تشبه "خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش" التي تتضمن وجودا إسرائيليا دائما في أجزاء كبيرة من غزة.

وأفادت المصادر، بأن إسرائيل عرضت بعد الاجتماع خريطة جديدة لانتشار قواتها في غزة تشمل انسحابا أوسع نطاقا، مؤكدة أن الأمر عزز من فرص التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأربعاء، إن قيادة الحركة تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية سعيا للتوصل لاتفاق شامل.

وأشارت حماس، إلى أنها تسعى لاتفاق شامل ينهي العدوان الإسرائيلي ويؤمن دخول المساعدات ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدة أنها أبدت المرونة اللازمة ووافقت على إطلاق سراح 10 أسرى في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية.

وأوضحت حماس، أن النقاط الجوهرية تبقى قيد التفاوض وفي مقدمتها تدفق المساعدات وانسحاب الاحتلال وضمان وقف دائم لإطلاق النار، مضيفة "نواصل العمل بإيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا رغم صعوبة المفاوضات وتعنت الاحتلال".