النيابة العامة الليبية: 20 قتيلا وهروب 461 سجينا إثر اشتباكات طرابلس الأخيرة

وكالات

كشفت النيابة العامة الليبية عن نتائج أولية مروّعة لاشتباكات طرابلس، شملت مقتل 15 مدنيا و5 آخرين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى فرار 461 نزيلا.

وأوضحت النيابة إصدار 58 أمر قبض و6 أوامر حبس احتياطي، بعد الاستماع إلى 146 شاهدا وتلقي 20 شكوى مباشرة، وتوثيق 558 محضر استدلال، بحسب روسيا اليوم.

كما تضرر 211 منزلا، و35 مؤسسة عامة، و75 مشروعا عاما، و640 مركبة، إلى جانب توثيق 20 إصابة مدنية وسرقة 336 مركبة آلية في أثناء الاشتباكات.