65 شهيدًا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الأربعاء

وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت 65 شهيدا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الأربعاء.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حزاما ناريا في مدينة غزة ما عرقل عمل طواقمهم في إنقاذ العالقين.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إلى أن جيش الاحتلال يرفض كل عمليات التنسيق منذ 12 يوما لإنقاذ العالقين، كما دمر العديد من آليات الدفاع المدني ما عرقل عمله في مناطق كثيرة.