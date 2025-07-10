عبد العاطي يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية

عبد العاطي يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهود

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "جاسون إيزاكسون" مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية، يوم الأربعاء.

واستعرض عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يحقق المصالح المشتركة، متناولا الجهود المشتركة التي تبذلها مصر مع الإدارة الأمريكية لدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

كما استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى تطلع مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار.

وأكد عبد العاطي على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الممارسات الاسرائيلية تؤجج مشاعر الكراهية في الشرق الأوسط، وينعكس بصورة شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من عواقب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشاد مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية بالجهود البناءة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، وبدورها البناء فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الاوسط.