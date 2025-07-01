إعلام عبري: اختراق محتمل يعيد مفاوضات الأسرى إلى الواجهة

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن اختراقاً كبيراً يلوح في الأفق قد يؤدي إلى استئناف مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس خلال الأيام المقبلة.

وأشارت القناة إلى وجود "تفاؤل حذر" بإمكانية تحقيق تقدم حقيقي لأول مرة منذ شهور، لافتة إلى أن إسرائيل أبدت استعداداً لبحث صيغ لم تكن تقبل بها سابقاً، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يعني ما يقول" في تصريحاته الأخيرة بشأن وقف الحرب، مشيرة إلى وجود ضغط أميركي متزايد على الطرفين، بالتوازي مع ضغوط قطرية قوية على حركة حماس لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة التفاوض.

وذكرت القناة أن حلولاً قابلة للتنفيذ بدأت تتبلور، وأن هناك نهجاً أكثر إيجابية في التعامل مع الملف، وسط رغبة أمريكية واضحة في تحقيق تقدم ملموس قبل اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.