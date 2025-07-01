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تحطم مقاتلة روسية أثناء طلعة تدريبية في نيجني نوفجورود

09:34 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

طائرة حربية روسية

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موسكو - (د ب أ)

تحطمت طائرة حربية روسية في منطقة نيجني نوفجورود في إقليم فولجا، وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن الطائرة من طراز سو- 34 تحطمت أثناء طلعة تدريب.

وبحسب التقرير لم يتمكن الطاقم من خفض جهاز الهبوط أثناء الاقتراب من الأرض.

ثم حلق الطاقم بالمقاتلة في منطقة غير مأهولة وقفز الطياران بالمظلة ونجيا من حادث التحطم. وأفادت الوزارة بعدم حدوث أضرار على الأرض.

يشار إلى أن الطائرة من طراز سو- 34 وهي مقاتلة وقاذفة قنابل بها مقعدين، وأدخلتها القوات المسلحة الروسية الخدمة قبل ما يزيد قليلا على 10 سنوات.

ويمكن لطائرات سو- 34 أن تطلق صواريخ كروز وصواريخ أخرى وأن تلقي قنابل انزلاقية، ويجعلها هذا عنصرا مهما في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

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