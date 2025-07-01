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إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي إثر إطلاق صاروخ من اليمن

08:54 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

إطلاق صاروخ

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وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة بصورة مؤقتة، إثر صاروخ أثطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي "رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "منظومة حيتس" اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل.

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إطلاق صاروخ اليمن الجيش الإسرائيلي
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