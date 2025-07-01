وكالات



قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إن الإبادة في قطاع غزة مربحة لكيانات تجارية مرتبطة بالفصل العنصري.



في المقابل، نقل موقع "واشنطن فري بيكون" عن وثائق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهمت ألبانيزي بمعاداة السامية ودعم الإرهاب.



كما طلبت رسميا من الأمم المتحدة إعفاء ألبانيزي من منصبها.



ويواصل جيش الاحتلال انتهاكاته المستمرة في قطاع غزة، ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 56,647 شهيدًا و134,105 مصابًا منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر 2023.



وأكدت الوزارة أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني والصحي، وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى العديد من الضحايا تحت الأنقاض بسبب القصف المستمر