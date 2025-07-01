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ديرمر يلتقي مسؤولين أمريكيين اليوم في واشنطن

06:20 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

رون ديرمر

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وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية قولها إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يلتقي اليوم في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وستيفن ويتكوف مبعوث ترامب ونائبه جي دي فانس.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض أن زيارات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر للبيت الأبيض ستتواصل بانتظام مع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويسعى ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، من خلال الضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعودة جميع الأسرى لدى حركة حماس.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل، وذلك لمناقشة عدة ملفات أبرزها إنهاء الحرب في قطاع غزة، والعلاقات مع سوريا.

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