دول الخليج تؤكد دعمها لأمن واستقرار لبنان

الرياض - (د ب أ)

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء دعمها لكل ما من شأنه أن يعزز أمن واستقرار لبنان.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، على المواقف الثابتة والراسخة لدول مجلس التعاون تجاه لبنان، ودعمها لكل ما من شأنه أن يعزز أمنها واستقرارها، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال البديوي في مقر الأمانة بالرياض سفير لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كباره، بمناسبة انتهاء مهام عمله، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأضافت "واس" أن البديوي وسفير بيروت في الرياض استعرضا خلال اللقاء العلاقات الخليجية اللبنانية، وبحث سبل تنميتها وتعزيزها، ومتابعة التطورات الإيجابية في لبنان، في تحقيق المزيد من الرفاه والأمن للشعب اللبناني الشقيق.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.