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حماس: انتشار التهاب السحايا يهدد أطفال غزة وسط انهيار المنظومة الصحية

05:25 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

أطفال غزة

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وكالات
حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، من كارثة صحية جديدة تهدد حياة أطفال قطاع غزة، في ظل تفشي مرض التهاب السحايا، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة العدوان والحصار المستمر.

وقالت الحركة في بيان لها إن أطفال غزة يواجهون مخاطر جسيمة مع انتشار التهاب السحايا، وسط عجز تام للمستشفيات عن تقديم العلاج بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن الاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الصحية، والحصار الخانق، تسببا في تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية، بما في ذلك المجاعة وانقطاع حليب الأطفال.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، والتدخل الفوري لإنقاذ أرواح الأطفال، ووقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع منذ أشهر.

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