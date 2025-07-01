بينها غزة وسوريا.. ما أبرز الملفات المطروحة في لقاء ترامب ونتنياهو؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء سلسلة من اللقاءات، من بينها اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفقًا لما أعلنه نتنياهو اليوم خلال افتتاح جلسة الحكومة.

وتأتي الزيارة وسط تفاؤل أمريكي بأن حرب غزة، الدائرة منذ 20 شهرًا، سوف تنتهي في غضون أسبوعين على الأكثر، على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات حول تقدم ملموس في مفاوضات صفقة التبادل.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء الذي سوف يعقده ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل مجموعة من الملفات الساخنة على الساحة، فما هى أبرزها؟

غزة

كشف مسؤول أمريكي، أن حرب غزة ستكون حاضرة بشكل أساسي في اللقاء، إذ يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المتبقين البالغ عددهم 50 شخصًا، من بينهم 20 على قيد الحياة.

وأشار المسؤول، إلى أن ترامب سيسعى إلى استغلال الاجتماع كفرصة للترويج لما اعتبره "إنجازات عسكرية" في إيران، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما سيزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، هذا الاسبوع، واشنطن للقاء مسؤولين حول وقف إطلاق النار في غزة وإيران وقضايا أخرى، بحسب ما قالته كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي أمس الاثنين.

ويتزامن ذلك مع تصاعد حدة الهجمات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 133 ألف آخرين، فضلًا عن 11 ألف مفقود منذ أكتوبر 2023.

ويخطط الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق نشاطه بقطاع غزة في عملية "لم يسبق لها مثيل"، والتي سيستخدم فيها 5 فرق مناورة بالكامل في حال عدم التوصل لصفقة، وفقًا لموقع "واللا" العبري.

سوريا

يرعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر المحادثات التي تجريها تل أبيب ودمشق، إذ يرغب ترامب في ضم سوريا إلى قائمة الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن ما يُعرف بـ "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وتوقع مصدر سوري مطّلع، أن تل أبيب ودمشق سيتوصلان لاتفاق قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما قاله لموقع "i24NEWS" العبري.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن تل أبيب تولي رغبة حقيقية بتوسيع دائرة التطبيع في المنطقة، إذ تسعى إلى إقامة علاقات مع كل من سوريا ولبنان، لكنه ربط التطبيع مع سوريا باعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

ولذلك، فإن ملف التطبيع مع سوريا سيكون مطروحًا على الطاولة، إذ تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تسهيل التقارب التدريجي بين إسرائيل وسوريا، خاصة بعدما رفع العقوبات المفروضة عليها بهدف "العيش في سلام مع جيرانها"، بحسب المسؤول الأمريكي.

إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيبحث ملفي غزة وإيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته التي سيقوم بها إلى واشنطن يوم 7 يوليو الجاري.

ومنذ أن شن سلاح الجو الأمريكي هجماته على منشآت إيران النووية الثلاث، وهم فوردو ونطنز وأصفهان، وترامب يُصر على أن هذه الضربات تسببت في تدمير المواقع النووية الثلاث وأعادت برنامج طهران النووي "عقودًا" للوراء.

ولكن أظهرت صور أقمار صناعية حديثة التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، معدات حفر وعددًا من الأشخاص قرب أحد أعمدة التهوية في التلة المشرفة على المجمع النووي تحت الأرض، ما يشير إلى استمرار الأعمال داخل موقع "فوردو" النووي الإيراني.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، فيما ردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ في حرب استمرت 12 يومًا. ثم تدخلت الولايات المتحدة يوم 22 في القتال، وشنت ضربات على منشآت نووية بإيران، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفًا لإطلاق النار في 24 يونيو.