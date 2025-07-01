ترامب: نريد استعادة الأسرى من غزة

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يريد استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وذكر ترامب، أنه سيناقش ملفي غزة وإيران في المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل بالبيت الأبيض.

وتابع الرئيس الأمريكي: "نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن النجاح الباهر والمذهل الذي حققناه في إيران"، وفق وصفه.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح جلسة الحكومة اليوم، أنه سيغادر الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تشمل لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب ما وصفه بـ"الانتصار العظيم" الذي حققته إسرائيل في عملية "الأسد الصاعد" العسكرية ضد إيران.

وقال نتنياهو في كلمته: "أنا على موعد الأسبوع المقبل مع سلسلة لقاءات في الولايات المتحدة، من بينها اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب. هذه اللقاءات تأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققناه في عملية مثل الأخيرة.. فاستثمار النصر لا يقل أهمية عن تحقيقه".