بعد انسحاب آيزنكوت.. عضو آخر في الكنيست الإسرائيلي يعلن استقالته

وكالات

أفاد موقع "والا" العبري، بأن عضو الكنيست الإسرائيلي ماتان كهانا يعلن انسحابه من حزب "معسكر الدولة"، بعد ساعات من خطوة مماثلة لغادي آيزنكوت.

وأمس الاثنين، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق عضو الكنيست، غادي آيزنكوت، الانسحاب من حزب "معسكر الدولة" برئاسة المعارض بيني غانتس والاستقالة من الكنيست.

وعلق الحزب على إعلان الاستقالة، قائلًا في بيان: إن آيزنكوت أبلغ غانتس بقراره الانسحاب من الحزب، والتخلي عن مقعده في الكنيست، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

ومن جانبه، قال غانتس: "بعد عملية عميقة وطويلة من الحوار بيننا، أبلغني صديقي غادي آيزنكوت اليوم بقراره مغادرة حزب معسكر الدولة والاستقالة من الكنيست".

وأضاف الاثنين "في الأسابيع الأخيرة، برزت فجوات أيديولوجية كبيرة بيننا، حول الطريقة الصحيحة لخدمة دولة إسرائيل".

وقالت مصادر مقربة من آيزنكوت، إن قرار استقالة عضو الحزب جاء لأن الانتخابات التمهيدية المتوقع إجراؤها في (معسكر الدولة) لا تتيح فرصة حقيقيةً للمنافسة، ولا تحقق الرغبة والهدف"، رغم تأكيدهم على بقاء العلاقة الجيدة مع جانتس.

ووفقًا لموقع i24news العبري، فإنه من المتوقع أن يستخدم آيزنكوت حزبًا بديلًا لتشكيل نقابة تحت قيادته. وقد يستقيل آيزنكوت أيضًا في هذا الوقت دون تشكيل كتلة ثالثة، مما قد يعرضه لخطر الطرد. مع ذلك، يُتوقع في الحزب أن غانتس سيتوخى الحذر من مثل هذه الخطوة.