الطيران العُماني يُطلق أولى رحلاته المباشرة إلى أمستردام

مسقط - (د ب أ)

أطلق الطيران العُماني، اليوم الثلاثاء، أولى رحلاته المباشرة إلى مدينة أمستردام، بمعدل أربع رحلات أسبوعيًّا، كأول ربط جوي مباشر بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا.

وذكرت وكالة الأنبا العُمانية أنه "بإطلاق هذه الوجهة الجديدة يرتفع عدد وجهات الطيران العُماني إلى أوروبا لتشمل 11 وجهة هي باريس وفرانكفورت وميونيخ وميلان وروما وزيورخ وإسطنبول وطرابزون وموسكو ولندن".

ووفق الوكالة، جاء ذلك في حفل رسمي أُقِيم اليوم بمطار مسقط الدولي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية.

وأوضح كون كورفياتيس، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العُماني، أن هذه الوجهة المباشرة إلى أمستردام تُشَكل إضافةً استراتيجية إلى شبكة وجهات الشركة المتنامية وبالتالي يُوسع خيارات السفر أمام ضيوف الطيران العُماني من مختلف القارات.

وأشارت الوكالة إلى أن تدشين هذا الخط يأتي بعد يوم واحد من انضمام الطيران العُماني رسميًّا إلى تحالف "ون وورلد"، لتصبح أمستردام أول وجهة جديدة تنضم إلى شبكة الطيران العُماني تحت مظلة التحالف العالمي.

ومن خلال هذا التحالف، سيتمكن ضيوف الطيران العُماني من الاستفادة من شبكة عالمية مترابطة تضم أكثر من 900 وجهة، ما يُعَزِّز فرص الربط الدولي ويُسَهِّل على الزوار من مختلف أنحاء أوروبا الوصول إلى سلطنة عُمان واستكشاف ما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية.