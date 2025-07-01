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نتنياهو يعلن عن لقاء مرتقب مع ترامب الأسبوع المقبل

01:37 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح جلسة الحكومة اليوم، أنه سيغادر الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تشمل لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب ما وصفه بـ"الانتصار العظيم" الذي حققته إسرائيل في عملية "الأسد الصاعد" العسكرية ضد إيران.

وقال نتنياهو في كلمته: "أنا على موعد الأسبوع المقبل مع سلسلة لقاءات في الولايات المتحدة، من بينها اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب. هذه اللقاءات تأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققناه في عملية مثل الأخيرة.. فاستثمار النصر لا يقل أهمية عن تحقيقه".

وأعرب نتنياهو عن تقديره لأداء وزرائه خلال العملية، قائلاً: "أشكر جميع الوزراء على العمل المكثف والمسؤول الذي قاموا به خلال هذا التحدي الكبير"، مضيفًا إشادة نادرة بالمعارضة: "يجب أن أقول كلمة طيبة أيضًا بحق المعارضة، التي وقفت موحدة تقريبًا في هذا الظرف المصيري".

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بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة دونالد ترامب
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