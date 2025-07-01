كييف تعلن إسقاط 47 من أصل 52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 47 من أصل 52 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 52 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات المسيرات وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح، اليوم الثلاثاء، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 47 طائرة مسيرة في شمال وشرق أوكرانيا، تم إسقاط 14 منها بقوة النيران، بينما تم فقدان أو تعطيل 33 طائرة مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق.

وقال البيان: "دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة، خلال الليلة الماضية، 60 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 7 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و16 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 فوق مياه بحر آزوف، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وثلاث فوق مياه البحر الأسود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، إضافة لواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وأوريول".